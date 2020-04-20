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BURDUR Koronavirüsü yenen 4 hasta, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen 4 hasta, alkışlarla taburcu edildiBURDUR'da, koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 4 kişi, hastanede alkışlarla taburcu edildi.

20.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:23
Koronavirüsü yenen 4 hasta, alkışlarla taburcu edildi
BURDUR'da, koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 4 kişi, hastanede alkışlarla taburcu edildi.
Koronavirüse yakalanan ve Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 hasta ile Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen 1 kişi, tedavilerinin tamamlanması sonrası, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Burdur Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "47 yaşındaki erkek hasta 05.04.2020 tarihinde, 45 yaşındaki kadın hasta 10.04.2020 tarihinde ve 19 yaşındaki erkek hasta 14.04.2020 tarihinde Burdur Devlet Hastanesi'ne koronavirüs (Covid-19) tanısı ile tedavi altına alınarak, yapılan tedavilerinin ardından iyileşerek 17.04.2020 tarihinde şifa ile taburcu edilmişlerdir. 04.04.2020 tarihinde Bucak Devlet Hastanesi'ne koronavirüs (Covid-19) tanısı ile yatırılarak tedavi edilen 61 yaşındaki kadın hasta iyileşmesinin ardından 14.04.2020 tarihinde taburcu edilmiştir" denildi. BURDUR Koronavirüsü yenen 4 hasta, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Devlet Hastanesi, Bucak Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Burdur, Güncel
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