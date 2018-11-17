Burdur Lise Öğrencisi Burdur Gölü Kenarında Klip Çekti

Lise öğrencisi Burdur Gölü
kenarında klip çekti
BURDUR'da müzikle ilgilenen ve bir televizyon programında düzenlenen yarışmaya katılan lise öğrencisi Osman Efe Ceyhan
(17), öğretmeniyle birlikte besteledikleri şarkıya, son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü kenarında klip çekti. Ceyhan, Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin dedi. O Ses Türkiye
Yarışması'nda yer alan lise 3. sınıf öğrencisi Osman Efe Ceyhan, söz ve müziğini öğretmeni Saim Türkay ile birlikte yaptığı 'Terk Et' adlı bestesine Burdur Gölü sahilinde klip çekti. Klibin çekimlerini ve montajını ise lise öğrencisi Emirhan Tonkaz yaptı.
'GÖL YOKSA BURDUR YOK'
Burdur Gölü'nün son yıllarda 3'te 1 oranında küçüldüğünü söyleyen Osman Efe Ceyhan, 1.5 yıldır müzikle uğraşıyorum. Müzik öğretmenim Saim Türkay ile söz ve müziğini birlikte yaptığımız 'Terk Et' adlı şarkımızın klibini, son yıllarda hızlı şekilde çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne hem bir farkındalık oluşturmak hem de yetkililere sesimizi duyurmak adına göl kenarında çektik. Yetkililerimizi gölümüz için duyarlılığa davet ediyorum. Burdur Gölü hızlı şekilde çekiliyor. Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin dedi.
'HEPSİNİ 5 SAATLİK SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK'
Klibin çekimlerini ve montajını yapan lise öğrencisi Emirhan Tonkaz (18) da Arkadaşım Efe bana şarkıdan bahsetti. Klip çekmek istediklerini, bunu da Burdur Gölü kenarında yapmak istediklerini söyledi. Ben de bu projenin içinde olmayı seve seve kabul ettim. Çekim, montaj hepsini 5 saatlik sürede gerçekleştirdik. Gayet güzel oldu. Sesimizi daha büyük kitlelere duyurmak istiyorduk. Bunu da başardık. Yetkililerin sesimizi duymasını ve gölün kurumasına çare bulmalarını istiyoruz diye konuştu.
EFE,Burdur Gölü,Burdur
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:10