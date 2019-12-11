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Burdur liseliler yapıyor, minikler oynuyor

Liseliler yapıyor, minikler oynuyorBurdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncaklarla okulun Uygulama Anaokulu'ndaki öğrenciler için Oyuncak Günleri düzenleyip, minik çocukların zihinsel gelişimine destek olmaya çalışıyor.

11.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:05
Liseliler yapıyor, minikler oynuyor
Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncaklarla okulun Uygulama Anaokulu'ndaki öğrenciler için Oyuncak Günleri düzenleyip, minik çocukların zihinsel gelişimine destek olmaya çalışıyor.
Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı 11'inci sınıf öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncakları, okulun Uygulama Anaokulu'nda düzenlenen Oyuncak Günleri ve Matematik Etkinliği kapsamında minik öğrencilerle paylaşıyor. Öğrenciler dolgu oyuncaklar, kuklalar, eğitici oyuncaklar ve hikaye kartları gibi çocuk gelişimine katkı sağlayacak ürünleri kendileri üretip, 5-6 yaş grubu öğrencilerin gelişimine destek olmak için kullanıyor.
'GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYORUZ'
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni ve alan şefi Zuhal Girgin, Çocuk gelişimi öğrencilerimizin uygulamalı derslerde hazırladıkları materyalleri Oyuncak Günleri kapsamında Uygulama Anaokulu öğrencilerine sunuyor. Lise öğrencilerimiz derslerde hazırladıkları materyallerin işleyişini, amacını görerek amacına uygun bir çalışma yapıp, yapmadıklarını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra anaokulu öğrencilerimize sunduğumuz farklı materyallerle onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmamız geçen yıl başladı. Az maliyetle çocukların gelişimine katkı sağlayacak kaliteli ürünler yaparak çocukların bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZ DERSLERDE KENDİLERİ YAPIYOR'
Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğrencilerin yaptıkları oyuncakları 5-6 yaş grubu öğrencilerine haftanın bir günü yapılan etkinlikte kullandıklarını belirterek, Öğrencilerimizin bu şekilde okulumuzun mutfağı olan Uygulama Anaokulu'muzda daha etkin bir şekilde gelecekteki mesleğine vakıf olmalarını destekliyoruz. Oyuncak Günleri'nde dolgu oyuncaklar, kuklalar, eğitici oyuncaklar ve hikaye kartları gibi okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyacı olan, gelişimine katkı sağlayacak bütün materyalleri çocuk gelişimi öğrencilerimiz uygulamalı derslerde kendileri yapıyor diye konuştu.
Burdur liseliler yapıyor, minikler oynuyor

Anadolu Lisesi, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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