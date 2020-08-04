BURDUR Lisinia’ya 150 bin ziyaretçi

Lisinia'ya 150 bin ziyaretçi

Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 150 bin kişi gezdi.

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştıklarını söyledi. Sarıca, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla ekoturizm kapsamında proje alanımızı ziyarete gelen ve doğa okulunda bilgilendirme almak isteyen pek çok ziyaretçimiz var. Hafta sonları burada 10- 15 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Son bir aydır yoğun bir ziyaretçi akını var" dedi.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında azalma olduğunu anlatan Sarıca, "Eğitimlerde ziyaretçilerimize özellikle biz son dönemde en büyük problem olan koronavirüs konusunda yapılabilecekler, özellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusundaki uyarılarımız, çevre kirlilikleri, kanser, doğal hayat, doğal ürünleri nasıl kullanabilecekleri, hayatlarında kimyasalları nasıl çıkarabilecekleri ve nasıl doğal bir yaşam sürebilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

150 BİN ZİYARETÇİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 150 bine yaklaşan ziyaretçiyi ağırladıklarını vurgulayan Öztürk Sarıca, şöyle dedi:

"Eskiden öğle saatleri çok kalabalık olurdu. Şimdi güne yayılmış bir ziyaretçi geliyor. Ben o konuyu çok önemsiyorum. Tur otobüsleri ya da özel otomobilleriyle gelecek kişiler kalabalık olup olmadığını sorarak geliyorlar çünkü kalabalık olduğu zaman onlara 'akşam üzeri gelin' veya 'yarın gelin' diyoruz ve kalabalıkları serbest dönemlere aktarmaya çalışıyoruz ve insanlar buna gerçekten uyuyor."