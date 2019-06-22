BURDUR MAKÜ'de mezuniyet töreni

MAKÜ'de mezuniyet töreniBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) mezun olan 6 bin öğrenci için tören düzenlendi. Mezuniyet töreni sonrası şarkıcı Resul Dindar konser verdi.Yapımı tamamlanan Spor Toto MAKÜ Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdür Arif Çankal, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.Mezuniyet töreninde konuşan Vali Hasan Şıldak, mezun olan gençlerin yaşadığı heyecanı kendilerinin de yaşadığını söyledi. Şıldak, Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Mezuniyetleri hayırlı olsun. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversite'miz 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen adımlarını hızlı atan, gerek bilimsel gelişim, gerek fiziki ve altyapı anlamında hızlı adımlarla yürüyen, adeta koşan bir üniversite dedi.MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, Bugün öğrenci velilerimiz ve yakınları, akademik ve idari personelimiz, mezun öğrencilerimiz ve sevgili Burdurlu hemşehrilerimiz için çok özel bir gün. Bugün velilerimizin gurur günü. Emeklerinin karşılığını gördükleri bir gün. Bu başarı sizin başarınız. Sevgili öğrenciler sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarının teminatı olacaksınız. Atatürk tüm ümidini gençlere bağlamıştır ve Cumhuriyet'i sizlere emanet etmiştir. Amacınız sadece geçiminizi sağlayacak gelir elde etmek değil, 1000 yıllık kardeşliğimizi de yaşatmak ve bu kardeşliği ülkemizden başlayarak halka yaymak için çalışmaktır. Aileleriniz sizler için büyük fedakarlık yaptı. Sizlerin nitelikli şekilde yetişmesi için tüm imkanlarını kullandılar. Bu yüzden birçok sorumluluk yüklendiniz. Gençler çok değerli ailelerinizin huzurunda sizlere mutluluk ve başarı diliyorum diye konuştu.Okulu birincilikle bitiren öğrencilerin yaş kütüğüne plaka çakmalarının ardından Dr. öğretim üyesi Mustafa Kılınç tarafından mezun öğrencilere MAKÜ mezuniyet yemini ettirildi ve kepler havaya atıldı. Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi. Mezuniyet töreni Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.