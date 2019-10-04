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Burdur makü'de 'üniversitene hoş geldin' partisi

MAKÜ'de 'üniversitene hoş geldin' partisiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hazırlanan oryantasyon günleri kapsamında 'Hoş Geldin Partisi' düzenlendi.

04.10.2019 09:30
MAKÜ'de 'üniversitene hoş geldin' partisi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hazırlanan oryantasyon günleri kapsamında 'Hoş Geldin Partisi' düzenlendi.
MAKÜ'ye bu yıl kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikler, İstiklal Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katıldığı etkinlik, DJ performansı ile başladı. Birbirinden hareketli parçalarla doyasıya eğlenen gençler, aynı zamanda MAKÜ öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret ederek istedikleri topluluklara kayıt yaptırdı.
Partide çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere MAKÜ Sosyal tarafından çeşitli hediyeler verildi. 'Üniversitene Hoş Geldin Partisi'nde gerçekleştirilen ColorFest ise renkli görüntülere sahne oldu. Boyalı eğlencede hem öğrencilerin kıyafetleri hem de amfi tiyatro rengarenk oldu. Etkinliklere MAKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve MAKÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek de katıldı.
Burdur makü'de 'üniversitene hoş geldin' partisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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