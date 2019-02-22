Burdur Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Kaynak: İHA

Burdur merkezli Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Burdur'un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında askeri okullara yerleştirilerek, sabit telefon ile örgüt mensupları ile telefon görüşmesi yaptıkları, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt talimatı doğrultusunda kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları, himmet adı altında örgüte maddi destek sağladıkları, örgüt sohbetlerine katıldıkları, örgüt içerisinde talebe mesullüğü yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Burdur merkez ve Bucak ilçesi ile Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.E.G, E.Y, F.M, E.İ.E, E.Ç, M.B. ve M.E. gözaltına alındı. - BURDUR