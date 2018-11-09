Burdur Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

09 Kasım 2018 Cuma 17:36



09 Kasım 2018 Cuma 17:36

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen, soruşturma kapsamında, Burdur, Aksaray, Konya, İzmir ve Kırklareli'de 6 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlılardan ikisinin eski yüzbaşı, dördüncü ise eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.