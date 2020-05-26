BURDUR Motosikleti raylara terkedip kaçtı

Motosikleti raylara terkedip kaçtıBurdur'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü motoru raylara terk ederek kayıplara karıştı.

26.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:54
Motosikleti raylara terkedip kaçtı
Burdur'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü motoru raylara terk ederek kayıplara karıştı.
Burdur Merkez Hatip Hoca kavşağında plakasız motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden yaklaşık üç kilometre kaçan iki kişi, Şirinevler Mahallesi 39'uncu sokakta motosikleti tren raylarına terk ederek koşarak kaçtı. Baba oğul olduğu değerlendirilen iki kişiden biri kaçarken ayağındaki terliği de bırakarak kayıplara karıştı.
Şasi numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin üzerinde 12 haciz bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 3 bin 365 lira ceza yazıldı. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. BURDUR Motosikleti raylara terkedip kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Merkez, Motosiklet, Burdur, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Haberler››Güncel››BURDUR Motosikleti raylara terkedip kaçtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Katil arılara karşı biyolojik mücadele - Haber 09:49: Siirt'te tekne sahipleri salgının bitmesini bekliyor - Haber 09:49: flaş - Haber 09:49: Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı - Haber 09:49: Adana'dan Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber 09:19: Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı - Haber 08:18: İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler 00:55: Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor - Haber