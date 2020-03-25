Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BURDUR Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi - Haberler

BURDUR Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi

Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdiBURDUR'da, kontrolden çıkarak sürüklenip refüje devrilen motosikletin sürücüsü veteriner hekim İbrahim Utku Acar (38), yaşamını yitirdi.

25.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:24
Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi
BURDUR'da, kontrolden çıkarak sürüklenip refüje devrilen motosikletin sürücüsü veteriner hekim İbrahim Utku Acar (38), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, kuş gözlemevi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Burdur yönüne giden Yeşilova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olan İbrahim Utku Acar'ın kullandığı 07 AGV 931 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada kasklı sürücü Acar yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Utku Acar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. BURDUR Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel

Haberin Videosu :

BURDUR Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

23:44: Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. - Haber 23:43: FLAŞ - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:42: FLAŞ - Haber 23:42: - Kanada'da Mississauga kentindeki nehir kırmızıya büründü - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:50: Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber