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Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor

Burdur, Muğla ve Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara gıda kolisi ve çeşitli yardımlarda bulunuldu.

27.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:06
Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor
Burdur , Muğla ve Isparta 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara gıda kolisi ve çeşitli yardımlarda bulunuldu.
Burdur Valiliği koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla vatandaşlara yapılan yardımlar sürdürülüyor.
Valilik, bir haftada 466 aileye gıda kolisi, 356 aileye kolonya ve meyve, 262 kişiye sıcak yemek, 143 kişiye kömür yardımında bulundu, 21 evin dezenfeksiyonunu sağladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu da kent merkezi ve 10 ilçede bin 930 kişinin talebini yerine getirdi. Yaşlıların maaşlarını evlerinde alabilmeleri için ise il genelinde 154 personel görevlendirildi.
Muğla kent genelinde 4 bin 675 aileye, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hizmet sağlandı.
Kentte Türk Kızılay ekipleri ile polisler de 50 aileye 100 kutu konserve kavurma ulaştırdı.
Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde 500 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Isparta, Burdur, Muğla, Güncel

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