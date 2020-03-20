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BURDUR Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiri

Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiriBurdur'da da bir nöbetçi eczanenin içi şeffaf brandayla kaplanarak koronavirüs önlemi alındı.

20.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:45
Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiri
Burdur 'da da bir nöbetçi eczanenin içi şeffaf brandayla kaplanarak koronavirüs önlemi alındı.
Burdur Devlet Hastanesi karşısında bulunan Özbağcı Eczanesi nöbetçi eczane olunca koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan, şeffaf brandayla ayrıldı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti. Nöbetçi oldukları için yoğun müşteri olacağını tahmin ettikleri için böyle bir tedbir aldıklarını ifade eden Eczacı Nihal Özbağcı, "Nöbette çok fazla insanla münasebet halinde olacağımızdan dolayı 1 metre kuralını uygulamaya çalıştık. Etkili olacağını düşünüyoruz. Biraz farklı tepkiler alınsa da vatandaş bundan memnun. Hem kendi sağlıkları, hem de eczane çalışanlarının sağlığı için bu uygulamanın en doğrusu olabileceğini düşündük" diye konuştu.
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BURDUR Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiri

Kaynak: DHA

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BURDUR Nöbetçi eczanede koronovirüs tedbiri
Etiketler : Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel

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