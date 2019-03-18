Burdur Öğrenci Pansiyonu Altındaki İş Yerinde Yangın Korkuttu

Burdur
'da 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenciyle yanan iş yerinin sahibi hastaneye götürüldü.
Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman 40 öğrencinin barındığı erkek öğrenci pansiyonuna ulaştı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı.
Yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, üç öğrenci ve kumaş dikim atölyesinin sahibi ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı.
Dumandan etkilenen öğrencilerden bazıları, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi.
Burdur, Güncel
Kaynak: DHA