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BURDUR Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür videosuBurdurlu öğrenciler koronavirüs nedeniyle evlerinden uzak olan sağlık çalışanlarına teşekkür videosu hazırladı.

15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:02
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu
Burdurlu öğrenciler koronavirüs nedeniyle evlerinden uzak olan sağlık çalışanlarına teşekkür videosu hazırladı.
Burdur Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi öğrencileri koronavirüsle mücadele eden ve bu yüzden evlerinden uzak olan sağlık çalışanlarına teşekkür videosu hazırladı. Okul Müdürü Tuncay Şakar, Türkçe öğretmeni Ayşegül Kurumlu öncülüğünde 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin evlerinde çektikleri videolarla sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla teşekkür ettiklerini söyledi. Şakar, Öğrencilerimiz yazdıkları şiirler, buldukları sloganlar ve yaptıkları resimlerle hem vatandaşlarımıza sağlık için evde kal mesajı verdi hem de sağlıkçılarımıza minnet duygularını ifade etti dedi.
Videonun sonunda öğrenciler sağlık çalışanlarını alkışladı. BURDUR Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Can, Burdur, Güncel
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