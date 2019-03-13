Burdur Öğrencilerden Yaşlılar Haftası'na Erken Kutlama

Kaynak: DHA

Öğrencilerden Yaşlılar Haftası'na erken kutlamaBurdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları unutmadı.Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her yıl 18- 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Ziyarette okul bünyesindeki Uygulama Anaokulu öğrencileri de yer aldı. Öğrenciler ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet ederken, Yaşlılar Haftası'nı da kutladı.Okul Müdürü Özlem Karpuz, Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Erken Çocukluk Dalı 11'inci sınıf öğrencileri bana gelerek Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ziyarete Uygulama Anaokulu öğrencilerini de dahil ettik. Yaşlılar Haftası'nda yoğunluk olduğu için biz birkaç gün önce geldik. Öğrencilerimiz onlarla sohbet etti, yaşlılarımıza şarkılar söyleyip, dramalar yaptı. Yaşlılarımızın duasını aldık. Öğrencilerimize değerler eğitimi kapsamında yaparak ve yaşayarak yaşlılara değer vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Yaşlılarımızı önemsiyoruz. Bu tür ziyaretleri periyodik aralıklarla yapıyoruz dedi.Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya (67) bu tür ziyaretlerin kendilerine doping etkisi yaptığını söyledi. Karakaya, Çocukları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Bu ziyaretler bize güç, kuvvet veriyor. Öğrencileri buraya getiren öğretmenlerine de teşekkür ediyoruz. Yüce Mevla'm bunlara sağlık, sıhhat, afiyetler içinde güç kuvvet versin diye konuştu.