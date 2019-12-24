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Burdur 'ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu

'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulunduBurdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Ölüme gideceğim dedikten sonra telefonu kapatan M.D., odun toplamaya gittiği ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

24.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:31 Burdur 'ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu
'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu
'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Ölüme gideceğim dedikten sonra telefonu kapatan M.D., odun toplamaya gittiği ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D. hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni dün sabah arayan bir kişi, Ölüme gideceğim dedikten sonra telefonu kapattı. Ekipler hemen harekete geçti. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arayan kişinin cep telefonu numarasından Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan M.D. olduğunu belirledi. M.D.'nin Anbarcık Yaylası mevkisine odun toplamaya gittiği, bir daha da kendisinden alınamadığı saptandı. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı. M.D.'nin cep telefonunun en son sinyal verdiği noktadan başlatılan arama çalışmasında iz takip köpeği ve termal insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı. M.D. akşam saatlerinde Anbarcık Köyü Armutlu Tepe mevkisinde yaralı halde bulundu.
Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D.'ye ilk müdahale, 112 görevlileri tarafından yapıldı. M.D. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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