Burdur Organlarıyla Üç Kişiye Hayat Verecek

Organlarıyla üç kişiye hayat verecek
BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar (86), bağışlanan organları üç kişiye hayat verecek. Burdur
'da emekli terzi Rıfat Yakar, geçen salı günü Yenice
Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi
cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yakar'ın bugün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakar'ın ailesi organ bağışına karar verdi. Bunun üzerine Medical Park Antalya
Hastanesi'nden gelen bir ekip Yakar'ın bağışlanan karaciğer ve böbreklerini aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir
'e, böbrekleri ise Antalya'daki hastalara nakledilecek.
Yakar'ın damadı İbrahim Özev, "Kayınpederim salı günü akşam namazı vaktinde merdivenlerden düşerek beyin travması geçirdi. Üç gündür yoğun bakımda idi. Beyin ölümü gerçekleştiği için ailesi olarak farkındalık yaratmak için organ bağışına karar verdik. Organlarıyla hayat verecek bu çok özel ve güzel bir duygu" dedi.
Dedesiyle aynı ismi taşıyan Rıfat Yakar ise "Dedemin başka insanlarda yaşayacağını bildiğimiz için acımız hafifliyor. Herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.
Medical Park Antalya Hastanesi genel cerrahi servisinden Dr. Yücel Yüksel
yaptığı açıklamada, "Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organları umarım üç kişiye hayat verecek. Karaciğerini İzmir'de acil nakil olması gereken bir hastaya göndereceğiz. Böbrekleri ise Antalya'daki iki hastaya umut olacak. Ülkemizde kadavra bağışı maalesef çok az. Aileye bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.
Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mustafa Güngör
de organ bağışının artırılmasını temenni ettiğini söyledi.
Antalya, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA