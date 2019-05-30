BURDUR Özel öğrencilerden tiyatro

Kaynak: DHA

Özel öğrencilerden tiyatroBURDUR'da özel öğrenciler sahneledikleri Keşanlı Ali Destanı tiyatro gösterimiyle büyük alkış aldı.Burdur Valiliği'nin yürüttüğü Burdur Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu sahneledi.Oyunu Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu'nun eşi Seyhan Tutucu, Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi. Oyun sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, Burdur Valiliği'nin yürüttüğü proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün yürüttüğü 'Aranızdayız' projesi çerçevesinde bir tiyatro etkinliği düzenleyerek yıl boyunca yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik dedi.