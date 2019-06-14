14.06.2019 12:51
Haberler»Güncel » Haber

BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği

Özel öğrencilerden yıl sonu şenliğiBurdur'daki çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrenciler yıl sonu şenliğinde bir araya geldi.

Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
Burdur'daki çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrenciler yıl sonu şenliğinde bir araya geldi.
Burdur Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinliği Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, öğretmenler, öğrenciler, veliler, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile vatandaşlar izledi.
Etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, Bugün burada protokol kuralları geçerli değil. Herkes serbest olsun, rahat olsun. Burası bir şenliğe, şölene sahne olsun istiyoruz. Çünkü biz hep beraberiz, hep birlikteyiz, burada bulunan tüm insanlarımız toplumumuzun bütün katmanlarını temsil ediyor ve devletimizin en sıcak şekilde kucakladığı herkes burada dedi.
Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bucak İsmail Şerife-Sarı Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından mehter gösterisi, müzik dinletisi, Aşuk-Maşuk gösterisi, zeybek, jimnastik gösterileri, mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme yarışı ile basketbol, masa tenisi ve futbol gösterileri yapıldı.
Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakini Ömer Karakaya ise 'Yaşlılara Güzelleme' isimli şiiri okudu.
Etkinlik sonunda özel öğrenciler tarafından 'Birlikte Aşalım Tüm Engelleri' marşı seslendirildi. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet verildi.BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Şıldak, Burdur, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:51 Babalar Günü'ne özel 'drone' kampanyası
14:51 Babalar Günü'ne özel 'drone' kampanyası
14:51 Jandarma teşkilatı 180 yaşında
14:51 Konya'da bulunan maymun koruma altına alındı
14:51 Okullarda karne heyecanı
14:51 Kıbrıs gazilerine madalya
14:51 En fazla kazandıran yatırım fonları
14:51 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
14:50 Assange'ın ABD'ye iade davası ertelendi
14:50 Asayiş uygulamaları artık kayıt altında olacak
14:50 Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
14:50 Minik öğrencilerin gösterisi göz kamaştırdı
14:50 Mutlulukların yeni adresi Orhangazi Kültür Merkezi oldu
14:50 Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti