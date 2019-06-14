BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği

Özel öğrencilerden yıl sonu şenliğiBurdur
'daki çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrenciler yıl sonu şenliğinde bir araya geldi.
Burdur Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinliği Burdur Valisi Hasan Şıldak
ve eşi Fatma Nur
Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, öğretmenler, öğrenciler, veliler, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile vatandaşlar izledi.
Etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, Bugün burada protokol kuralları geçerli değil. Herkes serbest olsun, rahat olsun. Burası bir şenliğe, şölene sahne olsun istiyoruz. Çünkü biz hep beraberiz, hep birlikteyiz, burada bulunan tüm insanlarımız toplumumuzun bütün katmanlarını temsil ediyor ve devletimizin en sıcak şekilde kucakladığı herkes burada dedi.
Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bucak
İsmail Şerife-Sarı Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından mehter gösterisi, müzik dinletisi, Aşuk-Maşuk gösterisi, zeybek, jimnastik gösterileri, mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme yarışı ile basketbol
, masa tenisi ve futbol gösterileri yapıldı.
Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakini Ömer Karakaya
ise 'Yaşlılara Güzelleme' isimli şiiri okudu.
Etkinlik sonunda özel öğrenciler tarafından 'Birlikte Aşalım Tüm Engelleri' marşı seslendirildi. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet verildi.