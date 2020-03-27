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BURDUR Park, sokak hayvanlarına kaldı

Park, sokak hayvanlarına kaldıKoronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Burdur Cumhuriyet Parkı sessizliğe büründü.

27.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:39
Park, sokak hayvanlarına kaldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Burdur Cumhuriyet Parkı sessizliğe büründü.
Burdurlular, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına çoğunlukla uyuyor. Günün her saatinde birçok yaşlı insanın vakit geçirdiği Cumhuriyet Parkı'ndaki banklar, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından sessizliğe büründü. Bomboş kalan parkta sokak hayvanları güneşlendi.
Metin Atagündüz (58) adlı vatandaş "Eskiden burada oturacak yer olmuyordu virüs hadiselerinden önce. Şimdi bomboş. Köpeklere kaldı park" dedi.
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BURDUR Park, sokak hayvanlarına kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Parkı, Burdur, Güncel

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BURDUR Park, sokak hayvanlarına kaldı

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