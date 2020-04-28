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BURDUR Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü

Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günüADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

28.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:13
Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü
ADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Veysel Erol, Burdur'da oturan kızı Müberra'nın 15'inci doğum gününde yanında olamadı. Anne Fatma Erol, yeni yaşına buruk giren kızına sürpriz yapmak istedi. Fatma Erol'un irtibata geçtiği Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarının kızına sürpriz yapmaya karar verdi.
Polisler, ellerinde doğum günü pastasıyla Bozkurt Mahallesi TOKİ evlerinde oturan ailenin evine gitti. Kapıyı açan Müberra Erol, karşısında ellerinde doğum günü pastasıyla polis memurlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Müberra Erol, polis memurlarına teşekkür etti. BURDUR Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel, Haber

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