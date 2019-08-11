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BURDUR PROTOKOLÜ CAMİDE BAYRAMLAŞTI

BURDUR protokolü; Kurban Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

11.08.2019 09:41
BURDUR PROTOKOLÜ CAMİDE BAYRAMLAŞTI
BURDUR protokolü; Kurban Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Burdur'da protokol üyeleri Kurban Bayramı namazını Ulucami'nde kıldı. İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in vaaz etmesinden sonra bayram namazı kılındı. Namaz sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
BURDUR PROTOKOLÜ CAMİDE BAYRAMLAŞTI

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Kaynak: DHA

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