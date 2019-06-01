BURDUR Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı

Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı Burdur
'da Ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sahur vakti söyledikleri manilerle vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle vatandaşları sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında vatandaşların sigarayı bırakmaları için çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi
ilçesi Kuzköy
'de yıllardır Ramazan ayında vatandaşları davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan
'ın da bulunduğu davulcular manilerinde vatandaşların sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.
Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi
Bozma ağzının tadını
İçme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var
İçme, bırak sigarayı
Davuluma kuvvet gerek
Orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize
Sigarayı bırakmak gerek
Bereket geldi sofralara
Paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği
Yemekten sonra yakma sigara
Davuluma kuvvet gerek
Orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize
Sigarayı bırakmak gerek
Orucunu aç da gel
Sahurunu yap da gel
Kulağını aç da gel
Sigarayı bırak da gel
Davuluma kuvvet gerek
Orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize
Sigarayı bırakmak gerek
Bozma ağzının tadını
İçme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var
İçme, bırak sigarayı
Bereket geldi sofralara
Paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği
Yemekten sonra yakma sigara
Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
Şükürler olsun ey yaradan
Sigaradan kurtulmak için
Çok güzel fırsat Ramazan
Kaynak: DHA
Burdur
, Güncel