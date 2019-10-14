Haberler » Güncel » Burdur römorka çarpmamak için motosikletten atladı

Burdur römorka çarpmamak için motosikletten atladı

Römorka çarpmamak için motosikletten atladıBurdur'da motosikletiyle seyir halindeyken refüjde temizlenen otların yüklenmesi için yolun soluna park edilen traktöre çarpmamak için atlayan sürücü Mert Doğan (22) yaralandı.

14.10.2019 11:11
Römorka çarpmamak için motosikletten atladı
Burdur'da motosikletiyle seyir halindeyken refüjde temizlenen otların yüklenmesi için yolun soluna park edilen traktöre çarpmamak için atlayan sürücü Mert Doğan (22) yaralandı. Motosiklet ise römorkun altına girdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. 33 NPG 85 plakalı motosikletiyle halk plajı istikametine seyir halinde olan Mert Doğan (22), önündeki aracı sollamak istediği sırada, refüjde kesilen otları yüklemek için yolun solunda ikaz işareti olmadan park halinde duran Remzi Y.'ye (22) ait 07 RB 913 plakalı traktörü fark etti. Römorka çarpmamak için motosikletin üzerinden atlayan Mert Doğan, karayolu üzerinde sürüklendi. Motosiklet ise römorkun altına girdi.
Yaralanan Mert Doğan kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mert Doğan'ın sol bacağının kırıldığı belirtildi. Traktör sürücüsü Remzi Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Burdur römorka çarpmamak için motosikletten atladı

Mert Doğan, Motosiklet, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu
12:04 Adana'da 459 projeden 128'i tamamlandı
12:10 Avcılar'daki banka soyguncusu kamerada
12:09 Tsk, münbiç sınırına takviye güç gönderiyor
12:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'ye gidiyor
12:08 Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
12:08 Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...
14.10.2019 12:10:43