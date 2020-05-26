BURDUR Sağlık çalışanları, bayramı ailelerinden uzak geçirdi

Sağlık çalışanları, bayramı ailelerinden uzak geçirdiKoronavirüs salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramını ailelerinden uzak geçirdi.

26.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:03
Sağlık çalışanları, bayramı ailelerinden uzak geçirdi
Koronavirüs salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramını ailelerinden uzak geçirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesindeki Lavanta Tepesi otelde kalan 45 sağlık çalışanı ilk defa ailelerinden uzakta bayram kutlamanın hüznünü yaşadı. Sağlık çalışanları aileleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi.
Burdur Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kemal Gülsoy, "Pandemi sürecinde yoğun bakımdaki hastalarımıza hizmet vermek için evlerimize gitmedik. Hem ailelerimize bulaştırmama hem de hastalarımıza daha hızlı hizmet sunma açısından süreci burada geçirdik. İlk defa ailemden ayrı bayram geçiriyorum. İnşallah bu sürecin de geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
BURDUR Sağlık çalışanları, bayramı ailelerinden uzak geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Haber

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