BURDUR Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattıBURDUR'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı.

07.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:56
Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
BURDUR'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı. Sahibi ve mahalledekiler boğayı yakalamak için seferber oldu.
Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğa burada vatandaşlar tarafından sıkıştırıldı. Kızgın boğayı zaptetmek pek kolay olmadı. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. Belediye görevlilerinin devreye girmesiyle boğa sakinleştirici iğneyle vurularak sakinleştirilebildi. Boğa daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü. BURDUR Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel, Haber

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