BURDUR Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğu

Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğuTÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

10.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:38
Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğu
TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.
Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, gölü görmek için Burdur'a geliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü'nde, jandarma ekipleri yoğun önlem aldı. Jandarma girişte ziyaretçilerin ateşlerini ölçerken, motorlu jandarma timleri ile yaya devriyeler de vatandaşlara sosyal mesafeye uyarısı yapıyor.
'SALDA ÇOK GÜZEL'
Salda Gölü'nü görmek için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Serkan Sözeri, "Salda çok güzel. Uzun bir aradan sonra ilk defa geldim. Umarım böyle kalır. Böyle kalmasını umuyorum. En büyük temennimiz o" dedi.
'İNSANLAR BU GÜZELLİĞİN KIYMETİNİ BİLMİYOR'
Burçin Sözeri de sahilde bulduğu çöpleri topladığını belirterek, "İnsanlar bu güzelliğin kıymetini bilmiyor. Çok üzücü. Hem söylendim hem topladım" diye konuştu.
'YASAKLAR KALKTIKTAN SONRA GELDİK'
Alanya'dan geldiğini söyleyen Mustafa Karadem ise, "Daha önceden gelmek istemiştik ama fırsat bulamamıştık. Yasaklar kalktıktan sonra geldik. Çok güzel" dedi.
'HERKES SOSYAL MESAFEYİ KORUYOR'
Ankara'dan gelen Tuğba Aktan da, "Pandemi sürecinden sonra değişiklik olması bakımından geldik. Şu anda Salda sakin ve çok güzel. Daha önce de görmek istiyordum, fırsat olmamıştı. Gayet güzel bir ortam. Herkes sosyal mesafeyi koruyor. Maskeleri takılı. Girmeden önce de ateşlerimiz ölçüldü" ifadelerini kullandı. BURDUR Salda Gölü’ne ziyaretçi yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Burdur, Salda, Güncel, Haber

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