BURDUR Salda Gölü, ziyarete açıldı

Salda Gölü, ziyarete açıldıBURDUR'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü, normalleşme süreci kapsamında ziyarete açıldı.

01.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:38
Salda Gölü, ziyarete açıldı
BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü, normalleşme süreci kapsamında ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, jandarma ekiplerince ateş ölçümü, maske ve sosyal mesafe kontrolü yapılarak bölgeye alındı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yaklaşık 2 aydır kapalı tutulan 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü ve çevresi, bugün normalleşme süreci kapsamında yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, jandarma ekiplerince ateşleri ölçülerek bölgeye alınırken, ayrıca maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı da hatırlatıldı. Ziyaretçiler Beyaz Adalar bölgesindeki tek giriş noktasından içeri alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi sürekli kontrol ederken, ziyaretçileri de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı. BURDUR Salda Gölü, ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Türkiye, Güncel, Haber

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