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BURDUR Saldırıda yaralanan Başkan Şenel Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum

Saldırıda yaralanan Başkan Şenel: Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordumBURDUR'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici, 9 kişi gözaltına alındı.

21.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:26
Saldırıda yaralanan Başkan Şenel: Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum
BURDUR'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici, 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Mümtaz Şenel, olayın nedeninin belediyeye ait otelin ruhsatının iptal edilmesi olduğunu belirterek, "Bu iptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum. Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik" dedi.
Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısın çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel sol dizinden ameliyat edildi.
1'İ AZMETTİRİCİ 9 KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.
'RUHSATI İPTAL ETTİM'
Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Başkan Şenel, "Olayın sebebi belediyeye ait otelde 30 Temmuz'da bir baskın olmuş, polis tarafından 10 bin lira ceza kesilmiş. Bu ceza ikinci defa tekrarlandığı zaman iş yeri kapatılır diye bir madde var. Polis 30 Mart günü tekrar gitmiş. İkinci kez orada yasa dışı birtakım şeyler tespit etmiş. Bu tutanağı ekleyerek kaymakamlığa göndermişler. Kaymakamlık da ruhsatın iptali istemiyle bize gönderdi. Ben de ruhsatı iptal ettim" dedi.
'BÖYLE BİR ŞEYİ BEKLİYORDUM'
Bu iptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ettiğini kaydeden Başkan Şenel, "Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik. Burası temiz olsun istedik. Sağ olsun ilçemizdeki yetkililerimiz de destek oldu, o yardımı yapıyorlar" diye konuştu.
'BİRÇOK DESTEK MESAJI YAYIMLANDI'
Saldırı olayının duyulmasıyla Burdur Valisi'nin kendisini Burdur Devlet Hastanesi kapısında karşıladığını söyleyen Şenel, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarımız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanımız aradılar. Sosyal medyadan yurt içi ve yurt dışından birçok destek mesajı yayımlandı. Duygulanmamak, sevinmemek mümkün değil. Şimdiye kadar yaptığım çalışmaların mükafatını bu şekilde almış oluyorum. Öğrencilerim, dostlarım, arkadaşlarımın yanımda olduklarını görünce çok çok mutlu oldum. Arayan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Partimin yanımda olması beni mutlu etti. Şüphelilerin yakalanması konusunda da üstün gayret gösteren Burdur Emniyet Müdürlüğü personeline de ayrıca teşekkür ediyorum."
Kendisi de ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Başkan Mümtaz Şenel'i tedavi gördüğü serviste ziyaret etti. Şenel, "Sayın Milletvekilimiz Mehmet Göker, Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve İl Başkanımız İzzet Akbulut ilk andan itibaren sürekli yanımda. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. BURDUR Saldırıda yaralanan Başkan Şenel Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel
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