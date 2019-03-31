Burdur Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Burdur için sandığa giden vatandaşlar, Burdur Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Burdur seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Burdur'da kim önde? Burdur seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BURDUR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Burdur Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Deniz Kurt Cumhur İttifakı kapsamında seçime katılırken, CHP'den Ali Orkun Ercengiz Millet İttifakı kapsamında seçimde yerini alırken, DSP adına Teoman Toyman, Saadet Partisi adına Musa Sayar, TKP adına Fidel Ferit Erzen ve Vatan Partisi adına da Tahir Mahir Öztürk Burdur Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Burdur yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

BURDUR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Burdur 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Burdur'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Sebahattin Akkaya, CHP adına Ali Orkun Ercengiz aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 44,39 oy oranı ile Burdur Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 35,27 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Nadir Özcan % 17, 39 oy oranı ile 3, SP'den Mustafa Düzgün% 1, 13 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BURDUR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Burdur belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Burdur seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.