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Burdur şehir merkezine yılın ilk karı düştü

Burdur'da kent merkezine yılın ilk karı yağdı.

07.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:08Burdur şehir merkezine yılın ilk karı düştü
'da kent merkezine yılın ilk karı yağdı.

Burdur şehir merkezinde etkili olan kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Şehir merkezinde yollar açık kalırken, Burdur- kara yolunda trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya yolu güzergahında zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Şehir merkezinde okullardan çıkan öğrenciler ise parklarda doyasıya kar topu oynadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki park beyaza bürünürken karları gören vatandaşlar ise anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. - BURDUR

Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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