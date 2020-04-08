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Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor

BURDUR (İHA) – Burdur'da korona virüsle mücadele için alınan önlemler kapsamında, semt pazarı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

08.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:47
Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor
BURDUR (İHA) – Burdur 'da korona virüsle mücadele için alınan önlemler kapsamında, semt pazarı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Maskesi olmayan vatandaşlar pazara alınmazken, kimlik kontrolü yapılarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara da dikkat edildi.

Burdur'da her hafta Salı günü uzay çatı altında kurulan pazarda çeşitli önlemler alındı, giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu. Pazara gelişigüzel girilmesinin önüne geçilmek için de pazarın tüm çevresine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi. Aynı zamanda pazara gelen vatandaşlara, girişte ve tezgahlarda yığılma olmaması gerektiği, sosyal mesafenin korunması anonsları yapıldı. Öte yandan, maskesi olmayan vatandaşlar da pazara alınmadı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince kimlik kontrolü yapılarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara dikkat edildi.

"İlçe ve beldelere 'dur' denilmeli"

Pazar esnafı ise ilçe ve beldelerden gelen satıcıların önüne geçilmesini istedi. Esnaf Ali Demiröz, Bucak, Tefenni, Karamanlı ve Yeşilova ilçelerinde yaşayan vatandaşların Burdur'a pazara geldiğini belirterek, "Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleri güzel tedbirler alıyor ama ne yazık ki ilçe ve beldelerden gelen vatandaşlara 'dur' denilmesi gerekir" dedi.

"Pazarcıların gelmesini tasvip etmiyoruz"

Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Tuncay Yiğit de ilçelerden şehir merkezine satışa gelen esnafın olduğunu kaydetti. Yiğit, "En son verilere göre ise Burdur'un ilçelerinde korona virüsü tespit edilmiş durumda. Bizler Burdur merkez esnafları olarak ilçe ve beldelerden virüs olayı bitene kadar pazarcıların gelmesini tasvip etmiyoruz. Belediye ve emniyet ekiplerinin tedbirleri gerçekten çok iyi ama biz bu sıkıntımızın önüne geçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Manastır kavşağı, Kışla Mahallesi, Fethiye girişinde, şehir merkezinde ise Gazi, Kışla, İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde polis uygulama noktaları oluşturuldu. Uygulama noktasındaki polisler tarafından araç sürücülerine zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkmaları durumunda maske ve eldiven kullanmaları konularında uyarılar yapılıyor. Aynı zamanda uygulama noktalarına gelen araçlardaki vatandaşların ateşi ölçülüyor ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda polisler tarafından uyarılarda bulunuluyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel
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