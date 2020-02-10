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Burdur-servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildi

Servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildiBURDUR'da, seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı.

10.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:31
Servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildi
BURDUR'da, seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yangını fark edince aracı yol kenarına çekip, öğrencileri indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. merkez Çallıca köyünden köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında, Kozluca köyü kavşağında yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.
Burdur-servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildi

Kozluca, İtfaiye, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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