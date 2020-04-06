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BURDUR-Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Silah kaçakçılığına 2 tutuklamaBURDUR'un Yeşilova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:44
Silah kaçakçılığına 2 tutuklama
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyünde Z.C. ve H.C.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alındı. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin kullandığı araç, ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Bunun sonucunda 7.65 mm çapında 6 tabanca, 6 av tüfeği, 3 yivli setli tabanca gövdesi, 48 kurusıkı tabanca, 39 dipçik, 31 kabza, 32 el kundağı, 24 tabanca namlusu, 23 kabza kapağı, 88 şarjör ve silah imalatında kullanılan parça, 2 taşlama makinesi, 2 matkap, 2 mengene, torna makinesi ve kumpas ele geçirildi.
Yeşilova cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler Z.C. ve H.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. BURDUR-Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilova, Burdur, Güncel

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BURDUR-Silah kaçakçılığına 2 tutuklama
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