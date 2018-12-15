Burdur Sis, Burdur'u Esir Aldı

Sis, Burdur
'u esir aldı
Burdur'da bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Burdur'da sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metrenin altına düştü. Karayollarında küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Burdur- Antalya
karayolunda ise görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.
Kentte etkisini sürdüren sisin gece yarısı yitireceğini öğrenildi.
Sabah,Burdur
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33