BURDUR Su kuyusuna düşen köpekle boruya sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Su kuyusuna düşen köpekle boruya sıkışan kuşu itfaiye kurtardıBURDUR'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen sokak köpeğiyle yağmur suyu borusuna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.

31.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:14
Su kuyusuna düşen köpekle boruya sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
BURDUR'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen sokak köpeğiyle yağmur suyu borusuna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Bucak ilçesinde Sazak Harman yerinden geçen vatandaşlar kuru su kuyusundan köpek havlaması gelmesi üzerine, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde yaklaşık 5 metre derinlindeki kuyuda bir köpek olduğunu gördü. Kuyunun dar olmasından dolayı içeri giremeyen itfaiye ekipleri, halatla köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonrası köpek beline geçirilen halatla dışarı çıkarılarak, kurtarıldı.
Konak Mahallesi'ndeki Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında ise çatıdaki yağmur suyu borusuna kırlangıç sıkıştığını görenler Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, boruya ayaklarından sıkışan kuşu kurtarıp, sağlık durumunu kontrol edildikten sonra doğaya bırakıldı. BURDUR Su kuyusuna düşen köpekle boruya sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bucak, Güncel, Haber

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