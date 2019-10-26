Haberler » Güncel » Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

Karamanlı karayolunda kontrolden çıkan süt tankeri tarlaya devrildi.

26.10.2019 10:41
Karamanlı karayolunda kontrolden çıkan süt tankeri tarlaya devrildi. sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kazada tonlarca süt döküldü.
Karamanlı'dan Burdur istikametine giden Nadir Başol'un kullandığı 15 SA 562 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki tarlaya devrildi. Tankerdeki tonlarca süt tarlaya döküldü. Tanker, çekici yardımıyla devrildiği tarladan çıkarıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nadir Başol, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Burdur süt tankeri tarlaya devrildi

Karamanlı, Jandarma, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 Kaman ve Keçiören belediyeleri kardeş şehir oldu
13:00 Ağrı'da yeni doğan yoğun bakım ünitesi açıldı
12:58 Yabancı gazeteciler, Kayseri'ye hayran kaldı
12:57 Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel
12:57 Spor aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı
12:56 Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
12:55 Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
26.10.2019 13:01:08