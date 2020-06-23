BURDUR Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı

Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatıBurdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı.

23.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:40
Tarım ülkesi Hollanda'ya lavanta ihracatı
Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek. Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık" dedi.
Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanında, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili bulunan lavantalar çiçek açtı. Mor renkleriyle görenleri hayran bırakan lavantaların ilk ziyaretçileri ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan oldu. Heyet, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz insanlarımızı Burdur Gölü kenarındaki gölle bütünleşmiş olan lavanta bahçelerine bekliyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Burdur Gölü, lavanta bahçeleri, Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Salda Gölü'nü görebilecek" dedi.
Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca da "9 yıl önce Burdur Gölü'nün susuzluğuna çare olmak için dikimini yaptığımız lavantalarımız açmış durumda. Bundan bir hafta önce de erkenci lavantalar açtı. Artık sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm Türkiye'yi lavanta bahçelerine davet ediyoruz. Lavantanın görsel güzelliği hem de insanın en azından yaşadığımız şu zor günlerde moralini düzeltecek kokusuyla lavanta tarlalarını görmeye bekliyoruz. Lisinia proje alanında, Akçaköy Lavanta Deresi'nde lavantalar açmış durumda. Herkesi lavantaları görmeye bekliyorum" diye konuştu.
HOLLANDA'YA 30 BİN DEMET LAVANTA SATILDI
Öztürk Sarıca, bu yıl ilk defa yurt dışına demet lavanta satışı gerçekleşeceğini de belirterek, şöyle dedi:
"Özellikle bu yıl lavantalar görselliğini tamamladıktan sonra Hollanda yolcusu olacak. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir olay. Biliyoruz ki Hollanda çiçeçiliğiyle ön planda olan bir ülke. Biz Lisinia'nın lavantalarını Hollanda ve tüm Avrupa'yla buluşturmuş olacağız. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık." BURDUR Tarım ülkesi Hollanda’ya lavanta ihracatı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hollanda, Burdur, Güncel, Haber

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