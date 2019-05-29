29.05.2019 14:12
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BURDUR Tarlada yasadışı kenevir ekimi

Tarlada yasadışı kenevir ekimiBurdur'da tarlasında yasadışı kenevir eken şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Tarlada yasadışı kenevir ekimi
Burdur'da tarlasında yasadışı kenevir eken şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tefenni ilçesi Karamusa köyünde oturan M.Ö.'nün Tefenni- Çavdır karayolu Kırlıbaş mevkisinde bulunan tarlasında yasadışı kenevir ekimi yaptığı duyumunu aldı. Bunun üzerine 28 Mayıs tarihinde yapılan operasyonda M.Ö.'nün tarlasında ekili vaziyette 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanan M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen 138 kök kenevir bitkisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi. BURDUR Tarlada yasadışı kenevir ekimi Tefenni, Burdur, Jandarma, Kenevir, Güncel
Kaynak: DHA