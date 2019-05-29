BURDUR Tarlada yasadışı kenevir ekimi

Tarlada yasadışı kenevir ekimi Burdur
'da tarlasında yasadışı kenevir eken şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Burdur İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Tefenni
ilçesi Karamusa köyünde oturan M.Ö.'nün Tefenni- Çavdır
karayolu Kırlıbaş mevkisinde bulunan tarlasında yasadışı kenevir ekimi yaptığı duyumunu aldı. Bunun üzerine 28 Mayıs tarihinde yapılan operasyonda M.Ö.'nün tarlasında ekili vaziyette 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanan M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen 138 kök kenevir bitkisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.
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Kaynak: DHA