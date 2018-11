Burdur TBMM Başkanı Yıldırım Savunmamızı Yerli Silahlarla Donatmamız Lazım

18 Kasım 2018 Pazar 17:57



TBMM Başkanı Binali Yıldırım , kimsenin Türkiye 'yi tehdit edememesi için gençlerden daha çok çalışmasını isteyerek, Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım. 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 24 yerlilik oranı vardı, şimdi yüzde 67'ye ulaştık. Hedef, kendi kendimize yeter hale gelmek dedi.TBMM Başkanı Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 'nin (MAKÜ) akademik yıl açılış programına katıldı. Fahri doktora verilen Yıldırım, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Konferans salonundaki törende konuşan Yıldırım, kültür ve medeniyetin sembol şahsiyetlerinden olduğunu belirttiği Mehmet Akif Ersoy 'un adını yaşatan üniversiteden fahri doktora almanın, kendisi için onur olduğunu söyledi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz 'ın, 28 Şubat zulmünü yaşadığını kaydeden Yıldırım, Tarih yaşanıyor, o olaylar geride kaldı. Yaşanan sıkıntılar artık yok. Gençlerimiz, kızlarımız istedikleri gibi kendilerini ifade ediyor, istedikleri şekilde kıyafetlerini seçebiliyor diye konuştu.ÖĞRENCİ SAYISI 143 ÜLKEDEN FAZLATürkiye genelindeki üniversitelerde 7,5 milyon gencin eğitim gördüğünü dile getiren Yıldırım, İlk, orta ve liseyi dahil ederseniz nüfusun 3'te 1'i, 25 milyon öğrencimiz var. 25 milyon insan, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bizi dünyada iddialı hale getiren genç ve dinamik nüfustur. Gençlik, gelecek, ümit demektir. Üniversitenin isminden ve bulunduğu bölge nedeniyle önemli bir sorumluluğu vardır. Mehmet Akif, hürriyet ve bağımsızlık demektir. 100 yıl önce Anadolu'yu işgal etmek isteyen çakal sürüsüne karşı köy köy dolaşan bir dava adamıdır. Milleti bezginlikten kurtarmak için uyarıcı ve yol gösterici yürekli bir insandır. Buradaki gençler çok çalışmalı ve öğrenim alanında en iyisi olmalıdır. Akif, onların öyle olmasını isterdi dedi.'OSMANLI GEÇMİŞİMİZ, TÜRKİYE GELECEĞİMİZDİR'TBMM Başkanı Yıldırım, tarihte Müslümanların modern tıbbın, matematiğin, sosyolojinin öncüleri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü Müslüman bilginler aydınlanma çağını başlattı. Dünyada ilk kurulan üniversite Tunus 'tadır. Avrupalıların 'ilk üniversite' diye iddia ettiği Bologna 1088 yılında kuruldu. Batılılara sorsanız öyle anlatmazlar. İlk üniversiteyi kendilerinin kurduğunu iddia eder. Batı kendilerinin yegane olduğunu düşünür. Tarihi, sanatı, bilimi kendileri ile başlatırlar. Her buluşu onlar yapmışlardır. Bilimsel teoriler onlara aittir. Hakikat onların dediği gibi değildir. Akıl ve bilimden uzaklaşan her devlet, tarih kitaplarının konusu olmuştur. Osmanlı son dönemlerin eğitime büyük önem vermiştir. Abdülhamit Han. Kendi öz değerlerimizi canlandırıp büyük bir seferberlik başlatmıştır. Geçmişi bilmeyen geleceğini inşa edemez. Geçmiş, dönüp yaşayacağımız bir dönem değildir, gelecek için tecrübedir. Osmanlı geçmişimiz, Türkiye geleceğimizdir. Bizim utanılacak geçmişimiz tarihte yoktur. Ecdadımızdan bize bırakılan, gururla anlatacağımız bir medeniyete sahibiz.'MİLYONLARCA GÖÇMENİ BU SEBEPTEN HİMAYE EDİYORUZ'Türkiye'de Mehmet Akif gibi değerlerin unutturulmak istendiği dönemden geçildiğini dile getiren Yıldırım, bir dönem manevi ve milli değerlerin horlandığını söyledi. Yıldırım, Milletimiz asaletiyle yıkıcı cereyanları tarihin çöplüğüne atmaya başladı. Kendi medeniyetine yabancı olan insanlar her zaman olmuştur. Bu insanları milletimize ve devletimize karşı kışkırtanlara karşı uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz darbe kalkışması bu hususlardan biridir. Yükseköğretim gençliği olarak sizler barış, huzur ve kardeşliği ortadan kaldırmak isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Türkiye'nin başı ağrısa Balkanlar, Orta Doğu ağır hasta olur. Ülkemiz ve bölgemizdeki ülkelere karşı kötü düşünceleri olan birtakım emperyal güçler vardır. Bunlara asla fırsat vermemeliyiz. Millet ve devlet olarak önemli hedeflerimiz var. Açlığın yoksulluğun kader olmadığını bütün Müslümanlara anlatmaya çalışıyoruz. Milyonlarca göçmeni bu sebepten himaye ediyoruz diye konuştu.'HEDEF, KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELMEK'Yıldırım, 2002 yılında ulaşım ve iletişim altyapısı bakımından dünyada 39'uncu sırada yer alan Türkiye'nin, görevi bıraktığı 2016 yılı itibarıyla altyapı gelişmişliğinde 9'uncu olduğunu açıkladı. 2002 yılı öncesi Burdur'a altyapı anlamında 111 milyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Yıldırım, 2003- 2018 yıllarında Burdur'a bu anlamda 1,5 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı.Kimsenin Türkiye'yi tehdit edememesi için daha çok çalışılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım. 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 24 yerlilik oranı vardı, şimdi yüzde 67'ye ulaştık. Hedef, kendi kendimize yeter hale gelmek dedi.GENÇLERE TAVSİYELERDünyada gücün bilgide olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Yıldırım, şöyle konuştuBilgiye hakim olanlar, üretenler her zaman bir adım önde gidiyor. Gelecek bilgi ile kurgulanıyor. Millet ve devlet olarak değil, şahıs olarak da hedefleriniz olmalı. Hayallerinize ulaşmak için yılmadan mücadele etmelisiniz. Emeksiz yemek yok, zahmetsiz rahmet olmaz. Yarının dünyasında söz sahibi olmak için teknolojiyi sadece kullanmak yetmez. Teknolojinin sahibi olmamız gerekiyor. Tüketici olarak kalırsak başkalarının tasarladığı hayatı yaşarız. Ülkemizi daha güçlü hale getirmek için bilgi ve teknolojinin sahibi olmalıyız. Kendimizi sürekli yenilemeyiz. Yeni şartlara, bilinmezlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Mutlaka okuyun, okudukça genç kalırsınız. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka okuyun.Hasan DEMİRBAŞ- Mesut MADANBURDUR, ( DHA ) -(Tür: Yurt)