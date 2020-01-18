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Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralıBURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.

18.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:41
Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife yaralandı.
Burdur- karayolu Dağ Yolu kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Muzaffer T.'nin kullandığı 61 K 0426 plakalı tır, Şerife Aksu'nun kullandığı 07 LUY 37 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil refüje savrulurken, sürücüsü Şerife Aksu yaralandı. Şerife Aksu ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı

Isparta, Burdur, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA


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