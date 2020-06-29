BURDUR Üç çocuk annesi ölü bulundu

Üç çocuk annesi ölü bulunduBURDUR'da üç çocuk annesi Ümmü M. (35) evindeki odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

29.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:59
Üç çocuk annesi ölü bulundu
BURDUR'da üç çocuk annesi Ümmü M. (35) evindeki odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ümmü M.?nin odasından saat 17.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan kızı odaya girdiğinde, annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Genç kız önce babasını daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Gelen sağlık ekipleri Ümmü M.?nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümmü M.?nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ümmü M.?nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
Olayı duyarak gelen Ümmü M.?nin annesi, "Nereye gideyim ben? Çocuğumu verin bana" diye ağladı. Fenalaşan anne evin önünde bulunan ambulansta tedavi edildi. BURDUR Üç çocuk annesi ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Güncel, Haber
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