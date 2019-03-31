Burdur'un Çavdır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Süleyman...

Burdur
'un Çavdır
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Süleyman Kayacan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Kayacan bin 271, AK Parti
adayı Mustafa Uysal
971, İYİ Parti
adayı İsmail Kuzucu
737 oy aldı.
Kayacan'ın özgeçmişi
Orta ve lise eğitimini Burdur Cumhuriyet Lisesinde tamamlayan Kayacan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 10 yıl tıbbi mümessil olarak Burdur'da çalışan Kayacan, 2015 yılında ticarete atıldı. Kayacan, evli ve iki çocuk babası.
Süleyman Kayacan, MHP, Çavdır, Burdur, Güncel
Kaynak: AA