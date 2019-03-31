31 Mart 2019, 19:46
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Burdur'un Çavdır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Süleyman...

Burdur

Burdur'un Çavdır ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Süleyman Kayacan kazandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Süleyman Kayacan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Kayacan bin 271, AK Parti adayı Mustafa Uysal 971, İYİ Parti adayı İsmail Kuzucu 737 oy aldı.

Kayacan'ın özgeçmişi

Orta ve lise eğitimini Burdur Cumhuriyet Lisesinde tamamlayan Kayacan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 10 yıl tıbbi mümessil olarak Burdur'da çalışan Kayacan, 2015 yılında ticarete atıldı. Kayacan, evli ve iki çocuk babası. Süleyman Kayacan, MHP, Çavdır, Burdur, Güncel
Kaynak: AA