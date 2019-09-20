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Burdur'un güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ödüllendirildi

Burdur'un kırsal turizminin canlandırılması amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

20.09.2019 20:04Burdur'un güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ödüllendirildi
Burdur'un kırsal turizminin canlandırılması amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Burdur Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğindeki yarışmaya başvuran, teknik şartnameye uygun bin 566 eser jüri tarafından değerlendirildi.
Yarışmada, 625 fotoğrafçının en fazla 4 fotoğrafla katıldığı yarışmada, "Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur" ve "Eko Turizm Alanları ile Burdur" kategorilerindeki derece elde eden yarışmacılara ödülleri verildi. Bazı yarışmacılara ise BAKA Özel Ödülü verildi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye, Burdur, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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