Burdur'un Kemer İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsmail...

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Burdur'un Kemer ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Özay kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Özay 775, Saadet Partisi adayı Musa Kırlı 234, MHP adayı Süleyman Yavuz 40 oy aldı.Özay'ın öz geçmişiİlk ve ortaokulu Kemer İlköğretim Okulunda tamamlayan Özay, Burdur Cumhuriyet Lisesini bitirdi.1995 yılında Kemer Belediyesinde mevsimlik işçi olarak işe başlayan Özay, 1997 yılında belediyenin memurluk sınavını kazandı.Halen açıköğretim fakültesi işletme bölümünde okuyan Özay, evli ve 2 çocuk babası.