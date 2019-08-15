Burdur'un menemenci ablası

Burdur'da 25 metrekarelik iş yerinde tost, gözleme ve menemen yaparak hayatını kazanan evli ve 1 çocuk annesi Emel Keleş (42), iş yerinde menemen yiyen askerlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak tanındığını söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle Burdur Gazi Caddesi Karabeyoğlu Pasajı'nda 6 yıl önce tost, gözleme ve menemen iş yeri açan Emel Keleş, Burdur'un menemenci ablası olarak tanınıyor. Emel Keleş, Eşimle bu pasajda 21 yıldır çay ocağı işletiyorduk. KOSGEB'den aldığım destekle çay ocağımızın yanında boş olan dükkanda bu işyerini açma fikrimiz oluştu. Gözleme, tost ve menemen yapıyoruz. Kışın çorba servisimiz de var. Müşterilerimiz esnaflar, çarşı iznine çıkan askerler, öğrenciler. İşimden çok memnunum. Severek yapıyorum. Yaptığım ürünlere sevgimi katıyorum dedi.

'BENİM İÇİN MÜŞTERİLERİMİN HEPSİ ÜNLÜ'

Emel Keleş, menemen yiyen askerlerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak tanındığını söyledi. Müşterilerinin fotoğraflarını çekerek iş yerinin duvarlarında sergileyen Keleş, Bir televizyon dizisinden etkilenerek ben de müşterilerimin fotoğraflarını iş yerimin duvarına asıyorum. O dizide ünlülerin fotoğrafları sergileniyordu. Benim için müşterilerimin hepsi ünlü. Çok dikkat çekiyor. Müşterilerim mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. İş yerimin duvarlarında 1000'in üzerinde fotoğraf var diye konuştu.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Emel Keleş'in eşi Murat Keleş de Birlikte çay ocağında çalıştık. Daha sonra KOSGEB'den destek alarak iş yerini açtı. Eşimle gurur duyuyorum dedi.

Müşterilerden Nilgün Şahin de Emel Keleş'in menemen ve gözlemelerinin çok lezzetli olduğunu belirterek, her zaman burayı tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: DHA