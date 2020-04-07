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Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

07.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:47
Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailenin bireylerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belde karantinaya alındı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde bir ailede Covid-19 vakası tespit edilmiş olup, ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Çavdır, Söğüt, Güncel
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