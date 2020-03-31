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Burdur'un Tefenni ilçesinin girişine araçlar için dezenfeksiyon geçidi kuruldu

Burdur'un Tefenni ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçe girişine dezenfeksiyon geçidi kuruldu.

31.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:01
Burdur'un Tefenni ilçesinin girişine araçlar için dezenfeksiyon geçidi kuruldu
Burdur 'un Tefenni ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçe girişine dezenfeksiyon geçidi kuruldu.

Burada ilçeye giriş yapacak araçlar dezenfekte ediliyor, sağlık ekipleri de sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, AA muhabirine, salgına karşı aralıksız mücadele ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün plastik ve metal zeminlerde uzun süre kalabildiğini işaret eden Alagöz, şöyle konuştu:

"Bahar ayları dolayısıyla tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçemize tarımda çalışan çok sayıda işçi girişi var. İlçemizin iki girişine bu şekilde araç dezenfeksiyon geçitleri yerleştirdik. Diğer ara girişlerin tümünü kapattık. Umut ediyorum bu aldığımız önlem işe yarar ve ülke olarak da en kısa zamanda bunun üstesinden geliriz. Ayrıca belediyemizin sağlık ekibini ve belediye hasta nakil ambulansını da ilçe hastanesinin kullanımına tahsis ettik."
Öte yandan Burdur kent merkezinde Valilik, ek tedbirler alarak çocukların market ve pazar yerlerinde bulunmalarını yasakladı.

Kenttin en işlek 4 caddesine park ve duraklama yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri bu caddelerde sıkı denetim yapıyor. Kentte bazı bankaların önlerine, yığılmaları önlemek için sosyal mesafeyi sağlayan demir bariyerler yerleştirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ümit Alagöz, Tefenni, Alagöz, Burdur, Güncel
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