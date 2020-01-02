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Burdur uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklamaBurdur'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden H.İ. tutuklandı.

02.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:22
Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden H.İ. tutuklandı.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde işletmekte olduğu iş yerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı ve iş yerine gelenlere uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek kullandırdığı yönünde bilgiler elde edilen H.İ.'yi takibe aldı. Fiziki takibin ardından şüphelinin iş yerine 29 Aralık günü operasyon düzenlenen ekipler H.İ. ile kendisinden uyuşturucu madde satın aldığı anlaşılan İ.D.'yi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 8.27 gram metamfetamin, uyuşturucu içimi ve öğütmede kullanılan aparatlar ile H.İ. tarafından sobaya atıldığı anlaşılan yanmış uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ. ve İ.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, H.İ. tutuklandı.
Diğer yandan ekipler H.İ.'den uyuşturucu madde alarak kullanan 3 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 1 kişi hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yaptı.
Burdur uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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