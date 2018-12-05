Burdur Vali Şıldak Engellilerle Buluştu

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, 3 Aralık Engelliler Günü
dolayısıyla kentteki engelliler ve aileleriyle yemekte buluştu.
Öğretmenevindeki yemeğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur
Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve eşi Seyhan
Tutucu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve eşi Feray Çankal, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Güven
ile kentteki engelliler ve aileleri katıldı.
Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi
Vefakar, cefakar ailelerimiz sizlere her zaman teşekkür ve takdirlerimizi sunmak bizim görevimiz. Özel insanlarımıza özel ilgi olmaksızın onları hayata dahil edebilmek, onları hayatta tutabilmek mümkün değil. Sizler bu desteği onlardan hiç esirgemiyorsunuz. Sizin hayatınız kolay değil. Bizler sizlerle birlikte olduğumuz çok sınırlı bir zaman içerisinde bu kadarını görebiliyor, tanıklık edebiliyoruz ama siz 365 gün 24 saat onlarla birliktesiniz. Biz belki moral olarak bu tür etkinliklerle ya da sizin yanınızda çeşitli fırsatlarla bir arada olmaya bir nebze de olsa size destek vermeye, moral güç oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bu çocuklarımıza, gençlerimize, özel nitelikli bu insanlara baktığımızda hepimizden çok daha temiz bir yürek, hepimizden çok daha açık bir şuur ve çok daha derin insani duygular görüyorum. Riya yok, kibir yok, gurur yok. Bu yönünü de vurgulamak istiyorum. O nedenle söylenecek çok söz var. Ben bütün bunları ifade etmekle belki de bilinenleri tekrar ediyorum aslında fakat bazı şeyleri de söylemek ve altını çizmek lazım ki onun değeri ve önemi de hatırlansın. Böyle etkinliklerde bu hatırlatmaları yapmış oluyoruz. Her zaman bir arada olalım. Sizlerle daha güçlüyüz. Biz size güç katmıyoruz. Sizlerden güç alıyoruz. Her zaman sizlerin yanınızdayız.
Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri yemeğe katılan engellilere çeşitli hediyeler verdi. Yemek sonrasında Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' adlı şarkıyı seslendirdi.
Gecede engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği Korosu tarafından mini konser sunuldu. Gecenin sonunda üzerinde 'Bir gün değil, her gün sizinleyiz' yazılı pasta Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ve engelli öğrenciler tarafından kesildi.
Engelliler Günü,3 Aralık,Hasan Şıldak,Burdur
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:24